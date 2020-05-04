Google о ценности ссылок в основном и вспомогательном контенте

При определении ценности ссылок Google прежде всего ориентируется на пользователей. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Существует ли разница в ценности ссылки между статичным и основным контентом. Я имею ввиду ссылки из меню навигации и страниц товаров. У них одинаковая ценность?».

Прежде чем ответить на вопрос, Мюллер отметил, что не следует ставить на первое место алгоритмы. Важно делать то, что наиболее значимо для пользователей.

По его словам, поисковый алгоритм Google разработан таким образом, чтобы реагировать так же, как и пользователи. Поэтому то, что имеет смысл для пользователей, будет иметь смысл и для алгоритма.

Возвращаясь к исходному вопросу, Мюллер снова подчеркнул важность оптимизации для пользователей.

Поскольку пользователи в первую очередь сосредотачиваются на основном контенте страницы, то же самое будет делать и алгоритм.

Основной контент всегда является главным фокусом для Google. При этом поисковик также уделяет внимание остальной части страницы.

Исходя из этого, ссылки в теге <body>, вероятно, получат наибольший вес.

При этом ссылки в статичном контенте, таком как футер и меню навигации, также получат какой-то вес, но они не являются основным фокусом для Google.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него, можно на видео ниже: