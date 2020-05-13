LinkedIn запустила функцию опросов

Социальная сеть для профессионалов LinkedIn объявила о запуске двух нововведений: функции опросов и инструмента для проведения онлайн-мероприятий на платформе.

Опросы

Согласно LinkedIn, создание опроса занимает около 30 секунд. В соцсети такие публикации будут выглядеть примерно так:

Опросы могут длиться от 24 часов до двух недель. Пользователи также могут добавить в пост ознакомительный текст и хештеги, чтобы его могли найти больше пользователей.

Онлайн-мероприятия

Инструмент для проведения онлайн-мероприятий на платформе LinkedIn – LinkedIn Virtual Events – призван удержать пользователей в соцсети и повысить показатели вовлечённости.

Новое решение представляет собой комбинацию двух уже существующих продуктов компании – LinkedIn Live и LinkedIn Live.

О том, что LinkedIn готовит к запуску функцию опросов, стало известно в конце апреля.