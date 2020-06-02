В LinkedIn появились новые инструменты для рекламодателей

Социальная сеть LinkedIn представила несколько новых функций для рекламодателей. В их числе — возможности ретаргетинга, привязанные к видеорекламе и формам для сбора лидов, а также новые интеграции для защиты брендов в LinkedIn Audience Network.

Ретаргетинг

Рекламодатели теперь могут создавать и нацеливать рекламу на тех пользователей, которые просмотрели 25%, 50%, 75% или 100% их ролика.

Они также могут таргетировать рекламу на тех пользователей, которые открывали или заполняли форму для сбора лидов.

Новые возможности ретаргетинга также запущены в LinkedIn Audience Network.

Защита брендов

Чтобы обеспечить высокое качество рекламных показов в LAN, LinkedIn реализовала интеграцию с Integral Ad Science. В компании отметили, что это позволило создать дополнительный уровень защиты для брендов.

Для фильтрации недействительного трафика LinkedIn также интегрировалась с Pixalate.