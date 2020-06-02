В LinkedIn появились новые инструменты для рекламодателей

Социальная сеть LinkedIn представила несколько новых функций для рекламодателей. В их числе — возможности ретаргетинга, привязанные к видеорекламе и формам для сбора лидов, а также новые интеграции для защиты брендов в LinkedIn Audience Network.
Ретаргетинг
Рекламодатели теперь могут создавать и нацеливать рекламу на тех пользователей, которые просмотрели 25%, 50%, 75% или 100% их ролика.
Они также могут таргетировать рекламу на тех пользователей, которые открывали или заполняли форму для сбора лидов.
Новые возможности ретаргетинга также запущены в LinkedIn Audience Network.
Защита брендов
Чтобы обеспечить высокое качество рекламных показов в LAN, LinkedIn реализовала интеграцию с Integral Ad Science. В компании отметили, что это позволило создать дополнительный уровень защиты для брендов.
Для фильтрации недействительного трафика LinkedIn также интегрировалась с Pixalate.
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