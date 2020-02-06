Глава LinkedIn Джефф Вайнер покинет свой пост

Генеральный директор социальной сети LinkedIn Джефф Вайнер (Jeff Weiner) объявил, что в июне этого года покинет свой пост. Его преемником станет старший вице-президент по продукту Райан Рослански (Ryan Roslansky).

«Просто было ощущение, что пришло время», — объяснил глава LinkedIn свой уход.

Рослански в свою очередь заявил, что полностью согласен с тем, как Вайнер развивал компанию, и не планирует ничего менять.

Джефф Вайнер возглавляет LinkedIn уже 11 лет. После ухода с должности генерального директора он займёт пост исполнительного председателя совета директоров компании.