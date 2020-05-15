Социальная сеть для профессионалов LinkedIn обновила алгоритм ранжирования публикаций в ленте. Теперь он учитывает «dwell time» — то время, которое пользователь тратит на каждый пост.

До этого алгоритм LinkedIn оценивал только выполненные действия (лайки, комментарии, репосты), но не учитывал того, как долго пользователь удерживает своё внимание на публикации после выполнения действия.

Так, пользователь может кликнуть на пост, а потом сразу вернуться в основную ленту.

Чтобы обойти эти ограничения, разработчики встроили в алгоритм новый фактор – dwell time.

В целом обновление было призвано повысить вероятность того, что пользователи будут видеть в ленте те публикации, с которыми они захотят взаимодействовать.

Напомним, что ранее на этой неделе в LinkedIn появилась функция опросов.