LinkedIn готовит к запуску функцию опросов

Социальная сетьLinkedIn работает над новой функцией, которая позволит пользователям добавлять в свои посты опросы.

Новую опцию обнаружила в коде приложения Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).

LinkedIn is working on polls pic.twitter.com/Dwh8IrSsOw — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2020

Согласно скриншотам, в LinkedIn опросы будут работать так же, как в Twitter.

Пользователи смогут создать опрос с одним вопросом и четырьмя вариантами ответа. При этом в LinkedIn опросы могут длиться до двух недель, тогда как в Twitter – максимум 7 дней.

В других социальных сетях, таких как Facebook и Instagram, опросы можно проводить в течение 24 часов.

В LinkedIn пока не объявляли о запуске новой функции, но уже добавили несколько статей (1, 2, 3) по использованию опросов в Справочный центр.

Эти документы (которые также доступны на русском языке) подтверждают, что данная функция планируется к запуску.

Когда она станет доступна, пока неизвестно.