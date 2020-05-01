В LinkedIn появился инструмент для репетиций собеседований

LinkedIn анонсировала новый инструмент с технологией ИИ, позволяющий соискателям отрабатывать ответы на вопросы, которые обычно задают на собеседованиях. Технология во многом заимствована из PowerPoint, где есть функция Presenter Coach, помогающая человеку выбирать правильный темп речи, тон и управлять вниманием.

Теперь пользователи LinkedIn могут записать свое видео с ответами на популярные вопросы, а программа даст обратную связь: укажет на наличие слов-паразитов и частоту их использования, выявит неуместные фразы и бранные слова, определит подходящий темп речи.

ИИ также может дать рекомендации по улучшению речи, чтобы собеседнику было легче воспринимать факты и числа, а также подскажет, чем можно заменить неуместные выражения.

Соцсеть также тестирует функцию «видеопрезентаций» — с их помощью компания сможет оценить качество речи человека до проведения первого собеседования. Работодатель может задать наиболее успешному кандидату вопросы, например «Почему вы хотите работать здесь?», а соискатель — ответить письменно или с помощью видео.

Ранее стало известно, что LinkedIn работает над функцией добавления опросов в посты. Пользователи смогут создать опрос с одним вопросом и четырьмя вариантами ответа. При этом в LinkedIn опросы могут длиться до двух недель, тогда как в Twitter – максимум 7 дней.