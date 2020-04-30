Мартин Сплитт о ссылках и JavaScript

Google опубликовал первое видео в новой серии Lightning Talks. Темой этого выпуска стали ссылки и JavaScript.

В ролике сотрудник поиска Мартин Сплитт объяснил, почему идентификаторы фрагментов не сканируются, и почему важны атрибуты href.

Как правильно создавать ссылки

Использование HTML-тега <a> с целевым URL в атрибуте href – это самый простой способ создания ссылок.

Например:

<a href=”https://example.com”>link</a>

К ссылке также можно добавить JavaScript, что позволит расширить её функциональность. Например, для настройки всплывающего гамбургер-меню. В данном случае JavaScript будет использоваться для перехвата href и отображения скрытого гамбургер-меню.

Не удаляйте атрибут href

Может показаться заманчивым удалить атрибут href и «очистить» код, но в данном случае ссылка будет работать только при правильно функционирующем JavaScript, а поисковые роботы не смогут определить, куда она ведёт.

Краулеры получают доступ только к контенту, указанному с помощью атрибутов href, и в случае ошибки пользователи не смогут получить доступ к тому контенту, на который указывает JavaScript. Такая ссылка становится ненадёжной, поэтому лучше этого избегать.

Подумайте дважды, прежде чем использовать идентификаторы фрагментов

Идентификаторы фрагментов (указатели), которые обозначаются символом «#» в URL-адресе, указывают на подразделы текущей страницы, а не на другую страницу.

«Поскольку фрагменты не предназначены для указания на другое содержимое, краулеры игнорируют их; они просто делают вид, что фрагментов не существует», — объяснил Сплитт.

Это означает, что если вы создаёте одностраничное приложение с идентификаторами фрагментов, краулеры не будут переходить по этим ссылкам.

«Итак, делайте правильную разметку ссылок, не используйте фрагменты в URL для ссылок, которые предназначены для обнаружения поисковыми роботами. Создавайте веб-сайты, хорошо функционирующие с JavaScript, и ссылки будут найдены», — подытожил Сплитт.

Напомним, что Google анонсировал запуск новой серии Lightning Talks ранее в этом месяце. Эти видео будут представлять собой короткие доклады на актуальные темы по SEO от сотрудников поиска. Отметим также, что в этих роликах доступны субтритры на русском языке.