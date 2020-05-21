Самые частые причины ручных санкций Google за ссылки — исследование

Команда SEMrush поделилась результатами исследования, призванного выяснить, какие факторы чаще всего приводят к ручным санкциям Google за ссылки.

Специалисты компании проанализировали 830 ссылочных профилей тех сайтов, которые попали под ручные санкции за неестественные ссылки.

Полученные результаты показали, что в топ-3 факторов, приводящим к таким санкциям, входят спонсированные или платные ссылки (53%); гостевые посты и пресс-релизы (45%); PBN и ссылочные сети (27%).

Основные выводы исследования:

В большинстве случаев одной плохой ссылки недостаточно для наложения ручных санкций. Обычно это комбинация 2-3 и больше типов манипулятивного поведения на сайте.

Google может классифицировать как плохие даже ссылки от авторитетных сайтов, если они кажутся неестественными или платными.

Сайты и ресурсы попадают под санкции чаще, чем отдельные страницы и разделы сайтов.

Почти в 50% случаев причиной санкций были так называемые «денежные анкоры» или «money-анкоры».

В большинстве случаев Google не предоставляет примеры искусственных ссылок.

Чтобы избавиться от санкций, нужно отправить в среднем 2-3 запроса на пересмотр сайта.

Даже очень старые ссылки могут привести к ручным санкциям.

Со всеми результатами исследования SEMRush можно ознакомиться по ссылке.