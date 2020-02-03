Google о запросах на повторную проверку сайта при ссылочном спаме

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос по поводу запросов на повторную проверку сайта, связанных со ссылочным спамом.

В вопросе речь шла о том, почему в отклонённом запросе на проверку Google в качестве примера привёл две ссылки, которые были закрыты атрибутом nofollow.

В ответ Мюллер объяснил, что Google мог выбрать эти ссылки по ошибке. Затем он поделился советами о том, что следует сделать, чтобы запрос на повторную проверку сайта был успешным.

В случае отклонённых запросов он порекомендовал не привязываться к конкретным примерам ссылок, а сосредоточиться на более широкой картине.

Мюллер объяснил, что на примерах Google показывает, какого рода ссылки нужно убрать. Это не значит, что приведённые им ссылки – единственные, от которых осталось избавиться. Эти примеры призваны лишь дать представление о тех проблемах, которые остались нерешёнными.

Чтобы следующий запрос был успешным, нужно по максимуму убрать такие ссылки, отметил Мюллер.

Напомним, что несмотря на запуск обновления Penguin, в результате которого алгоритм начал обесценивать спам, Google всё ещё накладывает ручные санкции за искусственные ссылки.