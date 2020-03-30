Куратор автономного рунета возглавил Роскомнадзор

Начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов, курировавший подготовку закона об автономном рунете, назначен главой Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Липов занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи с 2018 года. 28 марта президент России Владимир Путин своим указом освободил Липова от этой должности. Другим указом президент назначил на эту должность Татьяну Матвееву, которая занимает пост начальника управления информационных технологий Федеральной налоговой службы (ФНС).

29 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. На этом посту Липов сменил Александра Жарова, который возглавлял ведомство с 2012 года, а 24 марта перешел на должность генерального директора «Газпром-медиа».

Андрей Липов поступил на госслужбу в 2008 году. Его карьера началась с работы в Минкомсвязи. В 2010 году он стал директором департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий. В 2012 году перешел в управление президента по IT и связи.

Кроме того, что Липов считается куратором закона об автономном рунете, в его управлении также разрабатывался и законопроект об ограничении контроля иностранцев над российскими сайтами.

