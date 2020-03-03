Почта Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники запустили проект «Лица Победы»

К 75-летию праздника Победы Почта Mail.ru, Одноклассники и ВКонтакте совместно разработали сервис «Лица Победы», который поможет найти неизвестные фотографии героев войны с помощью технологии компьютерного зрения Vision.

Пользователь может загрузить фото своего родственника в архив, чтобы проверить совпадения лиц на снимках, добавленных другими участниками. Через соцсети можно будет связаться с авторами заинтересовавших фотографий, сохранить и обогатить память о своих героях.

«Не важно, кем были ваши герои — участники тыла или боевых действий, важно то, что память о них должна храниться всегда», — говорится на сайте проекта.

Архив проекта будет передан на хранение во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», чтобы увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. Увидеть фотографию героя можно будет в тематическом зале в Музее Победы в Москве.