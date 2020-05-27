26 млн учетных записей LiveJournal оказались в свободном доступе

Пользователи LiveJournal получили уведомления от сервиса Have I Been Pwned, который позволяет проверить, не были ли их данные скомпрометированы. В письмах содержится информация об утечке данных из 26 млн аккаунтов LiveJournal.

В сообщении от Have I Been Pwned говорится, что утечка данных произошла в январе 2017 года. В мае этого года данные появились на одном из хакерских форумов. В сети оказались адреса электронной почты, логины и пароли.

В Have I Been Pwned база была добавлена Троем Хантом (Troy Hunt), после многочисленных обращений пользователей. Он отметил, что, похоже, это та же утечка, которая уже обсуждалась в прошлом году.

Had a few people send me an alleged @LiveJournal breach recently. Data checks out but info about it is thin on the ground, mostly just a Hacker News post and associated tweet. Anyone seen a formal disclosure or news article? https://t.co/MvuNB5HLSX — Troy Hunt (@troyhunt) May 26, 2020

На сегодняшний день LiveJournal так и не подтвердил, что утечка данных действительно произошла.

Пока же пользователи могут пробить свой электронный адрес по базе в Have I Been Pwned. Специалисты по кибербезопасности рекомендуют тем, что найдет себя в этой базе данных, сменить пароль, а также поменять пароли на других сайтах, если они дублируют входные данные с LiveJournal.

Напомним, в августе 2019 года состоялась сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group. В результате Сбербанк получил онлайн-кинотеатр Оkkо, издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, ресурсы Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис Рамблер.Касса и кинотеатр «Художественный».