LiveJournal запустил гадание по блогам

Блог-платформа LiveJournal запустила для русскоговорящей аудитории сервис «Оракул», позволяющий составить шуточную цитату-предсказание.

«Оракул» выбирает из миллионов постов блогеров шуточную цитату-предсказание, при этом пользователь всегда может перейти в сам пост и прочитать его полностью. Для гадания доступны несколько тем: «На любовь», «На рейтинг», «Мне чисто у ясеня спросить» и «Я готов ко всему».

Отдельно можно погадать «на Коломну» – тут появляются цитаты из постов, посвященных этому городу. При желании можно прочитать текст целиком и познакомиться с достопримечательностями и особенностями Коломны. Раз в неделю редакция ЖЖ будет менять город и рассказывать о других, не менее интересных уголках страны.

Наташа Арефьева, руководитель LiveJournal:

«Оракул – это то же гадание по книге, только в digital-формате. Помните, в детстве мы называли страницу и номер строки и получали предсказание? «Оракул» работает примерно так же, только по цитатам из блогов ЖЖ – это наш способ отвлечься от временной неопределенности и тревожных новостей».

Сейчас все только и ждут момента, когда все снова вернется к привычному ритму жизни и людям станут в полной мере доступны перемещения по стране. Почему бы не посетить небольшие, но интересные города России, например, Коломну? «Оракул» будет рассказывать пользователям о таких местах, чтобы чуть позже они смогли поддержать местную экономику, предавшись внутреннему туризму.

Напомним, в конце мая появилась информация об утечке данных из 26 млн аккаунтов LiveJournal.