LiveJournal поддержит активных авторов и сообщества в самоизоляции

LiveJournal запускает акцию, участники которой смогут месяц читать ЖЖ без рекламы. Для этого достаточно просто быть активным автором и разместить до конца апреля определенное количество постов.

У пользователей с подключенным пакетом «Профессиональный», включающим в себя, в том числе, и отсутствие рекламы, действие пакета продлится на один месяц. У остальных блогеров, выполнивших все условия акции, реклама отключится автоматически.

Наташа Арефьева, руководитель LiveJournal:

«Во время всемирной пандемии и самоизоляции многие люди были вынуждены изменить свой привычный ритм жизни – в частности, они стали больше времени уделять общению в интернете. Мы хотим, чтобы наши пользователи могли максимально комфортно проводить его в ЖЖ, обсуждая новости и делясь своим опытом и идеями».

С полными условиями акции можно ознакомиться тут.

Кроме того, LiveJournal открывает «Программу развития сообществ». Владельцы и смотрители сообществ в ЖЖ могут получить 500 тысяч бонусных показов для продвижения и расширения аудитории. В программе могут принять участие как уже популярные сообщества, так и новички. Сообществам, которые захотят перейти в ЖЖ с других площадок администрация обещает дополнительную консультационную поддержку.

Сергей Талыков, операционный директор LiveJournal:

«Сообщества «Живого Журнала» – идеальный инструмент для общения и поиска единомышленников, для систематизации и накопления знаний, для того, чтобы не чувствовать себя одиноким в это непростое время. Мы надеемся, что их развитие позволит бо́льшему количеству людей найти для себя интересный и важный контент».

Для участия в «Программе развития сообществ» необходимо отправить заявку на lj-for-community@livejournalinc.com. Правила подачи заявки изложены здесь.

Напомним, в августе 2019 года состоялась сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group. В результате Сбербанк получил онлайн-кинотеатр Оkkо, издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, ресурсы Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис Рамблер.Касса и кинотеатр «Художественный».

