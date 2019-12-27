Google тестирует «плиточный» дизайн кнопок в Local Pack

Google тестирует новый вариант оформления блока локальной выдачи (Local Pack) с «плиточным» дизайном для кнопок, который зарубежные специалисты сочли непонятным и неудобным:





Как видим, у каждой компании, попавшей в блок, есть кнопки для деталей, перехода на сайт, для звонка, просмотра фотографий и т.д.

Похожий «плиточный» дизайн использовался в тестовом оформлении блока локальной выдачи в формате карусели (Local Scroll Pack) летом этого года.

Отметим, Google тестирует оформление блока локальной выдачи уже в течение полугода, за это время пользователи наблюдали несколько вариантов отображения Local Pack.

