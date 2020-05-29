Google: волатильность в локальном поиске была связана со сбоем

Сотрудник Google Дэнни Салливан сообщил в Twitter, что волатильность в локальном поиске, наблюдаемая SEO-специалистами ранее в этом месяце, была вызвана багом. На данный момент он уже устранён.

По словам Салливана, инженеры решили эту проблему около двух недель назад, и ситуация в локальном поиске уже стабилизировалась.

Just wanted to update. Thanks for the examples. They helped us find a bug that we got resolved about about two weeks ago, and that seems to have stabilized things since. — Danny Sullivan (@dannysullivan) May 28, 2020

Ранее в ответ на сообщения специалистов отрасли Салливан заявил, что никакого крупного апдейта в локальной поиске не было, но при этом попросил вебмастеров поделиться реальными примерами, чтобы инженеры могли понять, что происходит.