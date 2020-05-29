Google: волатильность в локальном поиске была связана со сбоем

Сотрудник Google Дэнни Салливан сообщил в Twitter, что волатильность в локальном поиске, наблюдаемая SEO-специалистами ранее в этом месяце, была вызвана багом. На данный момент он уже устранён.
По словам Салливана, инженеры решили эту проблему около двух недель назад, и ситуация в локальном поиске уже стабилизировалась.
Ранее в ответ на сообщения специалистов отрасли Салливан заявил, что никакого крупного апдейта в локальной поиске не было, но при этом попросил вебмастеров поделиться реальными примерами, чтобы инженеры могли понять, что происходит.
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