Google: волатильность в локальном поиске была связана со сбоем

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Дэнни Салливан сообщил в Twitter, что волатильность в локальном поиске, наблюдаемая SEO-специалистами ранее в этом месяце, была вызвана багом. На данный момент он уже устранён.

По словам Салливана, инженеры решили эту проблему около двух недель назад, и ситуация в локальном поиске уже стабилизировалась.

Ранее в ответ на сообщения специалистов отрасли Салливан заявил, что никакого крупного апдейта в локальной поиске не было, но при этом попросил вебмастеров поделиться реальными примерами, чтобы инженеры могли понять, что происходит.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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