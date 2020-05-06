Вебмастера обсуждают возможный апдейт в локальном поиске Google

Зарубежные вебмастера заметили признаки возможного обновления алгоритма локального поиска Google. Этот алгоритм отвечает за формирование блоков локальной выдачи (Local Pack).

Выраженные колебания в локальной выдаче начались в районе 23 апреля и продолжаются до сих пор. Предполагается, что речь идёт об отдельном обновлении, не связанном с May 2020 Core Update.

На форуме Local Search специалисты по локальному SEO сообщают о выпадении их клиентов из блоков локальной выдачи и возвращении в них спустя примерно неделю.

Некоторые вебмастера заметили улучшения по ряду ключевых слов, другие – сильное проседание. Позиции продолжают колебаться, так что изменения пока продолжаются.

Сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter, что проверит эту информацию.

I'll check. The usual we're always doing updates all the time applies, though. — Danny Sullivan (@dannysullivan) May 5, 2020

Инструмент мониторинга White Spark показывает сильные колебания, начиная с 23 апреля:

You may have heard that there has been a lot of volatility in the local search results lately. I've been checking through some of my @whitespark Local Rank Tracker campaigns, and here's a good visual that shows how the turbulence started on April 23rd: pic.twitter.com/dkCQ9IMkjE — Darren Shaw (@DarrenShaw_) May 2, 2020

На изменения в этот период также указывает инструмент BrightLocal:

Напомним, что последнее крупное обновление в локальном поиске Google наблюдалось в феврале.