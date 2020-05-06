Вебмастера обсуждают возможный апдейт в локальном поиске Google

Анна Бондарь -
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Зарубежные вебмастера заметили признаки возможного обновления алгоритма локального поиска Google. Этот алгоритм отвечает за формирование блоков локальной выдачи (Local Pack).

Выраженные колебания в локальной выдаче начались в районе 23 апреля и продолжаются до сих пор. Предполагается, что речь идёт об отдельном обновлении, не связанном с May 2020 Core Update.

На форуме Local Search специалисты по локальному SEO сообщают о выпадении их клиентов из блоков локальной выдачи и возвращении в них спустя примерно неделю.

Некоторые вебмастера заметили улучшения по ряду ключевых слов, другие – сильное проседание. Позиции продолжают колебаться, так что изменения пока продолжаются.

Сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter, что проверит эту информацию.

Инструмент мониторинга White Spark показывает сильные колебания, начиная с 23 апреля:

На изменения в этот период также указывает инструмент BrightLocal:

Напомним, что последнее крупное обновление в локальном поиске Google наблюдалось в феврале.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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