Вебмастера обсуждают возможный апдейт в локальном поиске Google

Зарубежные вебмастера заметили признаки возможного обновления алгоритма локального поиска Google. Этот алгоритм отвечает за формирование блоков локальной выдачи (Local Pack).
Выраженные колебания в локальной выдаче начались в районе 23 апреля и продолжаются до сих пор. Предполагается, что речь идёт об отдельном обновлении, не связанном с May 2020 Core Update.
На форуме Local Search специалисты по локальному SEO сообщают о выпадении их клиентов из блоков локальной выдачи и возвращении в них спустя примерно неделю.
Некоторые вебмастера заметили улучшения по ряду ключевых слов, другие – сильное проседание. Позиции продолжают колебаться, так что изменения пока продолжаются.
Сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter, что проверит эту информацию.
Инструмент мониторинга White Spark показывает сильные колебания, начиная с 23 апреля:
На изменения в этот период также указывает инструмент BrightLocal:
Напомним, что последнее крупное обновление в локальном поиске Google наблюдалось в феврале.
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