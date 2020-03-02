Google: место размещения логотипа не влияет на ранжирование

Сотрудник Google Джон Мюллер развеял ещё один миф, связанный с ранжированием сайтов в поиске.
Так, некоторые специалисты считают, что место размещения логотипа компании может влиять на позиции сайта. Например, если он расположен в середине хедера страницы.
Джон Мюллер заверил, что это неправда.
Сотрудник поиска Гэри Илш также отреагировал на этот вопрос – эмоциональным «WHAT?!?!?».
Судя по реакции сотрудников Google, беспокоиться по поводу места размещения логотипа на странице явно не стоит.
Веб-мастера уже паранойей страдают от не знания факторов ранжирования… до чего же Вы поисковые системы людей доводите…. Правила игры должны быть прозрачны! Точка!