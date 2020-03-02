Google: место размещения логотипа не влияет на ранжирование

Сотрудник Google Джон Мюллер развеял ещё один миф, связанный с ранжированием сайтов в поиске.

Так, некоторые специалисты считают, что место размещения логотипа компании может влиять на позиции сайта. Например, если он расположен в середине хедера страницы.

It was about the company logo. It was feedback on a wireframe where the logo was placed in the middle of the head — philipp (@PWittreck) March 2, 2020

Джон Мюллер заверил, что это неправда.

Did you hear it from a trustworthy source? People say all kinds of things that aren't true. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) March 2, 2020

Сотрудник поиска Гэри Илш также отреагировал на этот вопрос – эмоциональным «WHAT?!?!?».

WHAT?!?!? — Gary "鯨理／경리" Illyes (@methode) March 2, 2020

Судя по реакции сотрудников Google, беспокоиться по поводу места размещения логотипа на странице явно не стоит.