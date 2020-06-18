В приложении для знакомств Lovina появилась функция свиданий

Приложение для знакомств Lovina запустило принципиально новую функцию: пользователь может пригласить на свидание понравившегося человека, даже если они пока не общались.

Новая функция — это возможность обратить на себя внимание человека, чья анкета понравилась с первого взгляда. Достаточно выбрать место и время свидания из предложенных вариантов: например, пойти в ресторан в пятницу, прогуляться в выходные или покататься на самокате после обеда.

Пользователь, которому предложили встретиться, увидит профиль пригласившего сразу же, как откроет раздел со знакомствами. Если он согласится, то детали свидания можно будет обсудить в чате.

Функция свиданий относится к дополнительным: чтобы ею воспользоваться, нужно заплатить «монету», которая стоит от 35 рублей. В июне пользователи Lovina получают по 3 «монеты» раз в день просто за открытие приложения — так команда проекта решила поддержать аудиторию в стремлении знакомиться и устраивать романтические встречи.

Свидания, как и все другие возможности Lovina, доступны в новом мини-приложении ВКонтакте. Оно открывается прямо в VK и не занимает места на телефоне.

Владимир Махов, руководитель Lovina:



«В Lovina уже больше миллиона пользователей, каждый день они ставят друг другу сотни тысяч лайков. Людям нравится узнавать друг друга с помощьювидео: оно помогает передать эмоции и сразу понять, уютно ли с собеседником. Каждый активный пользователь Lovina познакомился в приложении как минимум с пятью людьми. Мы понимаем, что после самоизоляции еще сильнее хочется общения — поэтому запускаем функцию свиданий, которой нет в других популярных дейтинг-проектах. Надеемся, благодаря ей больше людей найдут приятных собеседников и хорошо проведут время».

Напомним, приложение для знакомств от ВКонтакте Lovina, появилось в сентябре 2019 года. Его главное преимущество — возможность точнее понять, есть ли симпатия к собеседнику, с помощью видеоисторий и видеозвонков.