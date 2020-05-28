Mail.ru Group, НИТУ «МИСиС» и SkillFactory запускают онлайн-магистратуру по Data Science

НИТУ «МИСиС» и ведущая образовательная платформа в области Data Science – SkillFactory – заключили соглашение о создании совместной онлайн-магистратуры «Наука о данных» и сотрудничестве в области развития образовательных технологий в высшем образовании. Это первый в России случай партнерства частной образовательной компании с государственным вузом по модели OPM (Online Program Management). Индустриальным партнером программы выступает Mail.ru Group. Программу также поддерживают NVidia, Ростелеком и Университет НТИ «20.35».

Выпускники программы смогут работать в областях Big Data Engineering, Machine Learning Development и Artificial Intelligence Development. Цель программы – вовлечь в сферу науки о данных более 1 000 молодых специалистов к 2025 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», задача которого подготовить не менее 120 000 выпускников вузов по IT-направлениям.

Занятия будут вести профессора НИТУ «МИСиС» и практикующие специалисты из Mail.ru Group, Яндекса, банков Тинькофф и ВТБ, компаний Lamoda, BIOCAD, АльфаСтрахование и др. Интенсивная программа онлайн-магистратуры позволит студентам овладеть знаниями и навыками, востребованными работодателями, получить фундамент для дальнейшего развития и построения успешной карьеры, пройти стажировку в компаниях-партнерах программы.

Особенностью программы – является работа с менторами. Кроме преподавателей со студентами будет работать команда менторов – специалистов в области Data Science. Они будут помогать студентам с возникающими во время обучения сложностями, давать содержательную обратную связь по выполненным работам, делиться опытом и профессиональными знаниями. Поддержка менторов будет доступна студентам в чате в режиме реального времени.

Технологическим партнером программы стала компания SkillFactory, обеспечивающая сопровождение образовательного процесса. Для каждого студента будет сформирован индивидуальный план обучения, что позволит управлять его образовательным опытом и мотивацией, что, в свою очередь, повышает результативность обучения. Студенты будут учиться на интерактивных тренажерах и решать практические задачи на реальных данных. Среди дисциплин в рамках программы: язык программирования Python, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Computer Vision.

Дмитрий Смыслов, вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group:

«Подготовка специалистов по Data Science — одно из ключевых направлений в рамках образовательной деятельности Mail.ru Group. Мы реализуем разные форматы, среди них в том числе развитие компетенций профессионалов, которые уже работают в этой сфере. В этом направлении тесно сотрудничаем с НИТУ «МИСиС» — в прошлом году открыли Академию больших данных MADE, где уже учатся 200 студентов со всей страны — и готовы поделиться опытом в рамках поддержки онлайн-магистратуры вуза. У онлайн-формата много преимуществ, но главное — доступность. Теперь получить степень магистра московского вуза смогут жители любых регионов».

Поступить в магистратуру смогут выпускники бакалавриата любого направления подготовки по результатам онлайн-экзамена. Прием заявок продлится до 10 августа.

Напомним, на прошлой неделе Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE. В Академии IT-специалисты смогут за полтора года освоить одну из трех специальностей — Data Scientist, Machine Learning Engineer или Data Engineer. Программа разработана экспертами из научного мира и индустрии, а также специалистами из Mail.ru Group. Заявки принимаются до 1 августа.