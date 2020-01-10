Mailchimp занимает 60% рынка email-маркетинга

Об этом свидетельствуют собственные данные компании

Платформа Mailchimp занимает 60,51% рынка email-маркетинга. Об этом говорится в годовом отчёте компании. Количество клиентов сервиса превышает 12 млн. Доля ближайшего конкурента Mailchimp составляет лишь 9,52%.

В 2019 году пользователи платформы отправили около 350 млрд email-сообщений. В праздничные выходные, связанные с Днём благодарения, компании отправили 9 млрд рассылок, которые позволили получить заказы на общую сумму в $4,5 млрд.

Контентный проект Mailchimp — Mailchimp Presents, запущенный в 2019 году, получил более 1,5 млн просмотров и скачиваний.

Напомним, что в мае Mailchimp объявил о запуске полнофункциональной маркетинговой платформы, ориентированной на малый и средний бизнес.