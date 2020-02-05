В Почте Mail.ru появилась Маруся-техподдержка

Mail.ru Group тестирует интеграцию голосового ассистента в свой почтовый сервис.

В приложениях Почты на iOS и Android доступ к Марусе появился c декабря прошлого года. По желанию пользователя Маруся может подсказать погоду, рассказать анекдот, оформить билет на самолет — и все это, не выходя из почтового приложения.

Теперь команда сервиса научила Марусю консультировать пользователей по самым частым проблемам, связанным с Почтой: проблема с доступом, не приходят письма, как изменить пароль и так далее. Достаточно озвучить Марусе свою проблему — и она расскажет, как ее решить.

Если голосовой помощник не знает решение, он ищет ответ в справочном центре Mail.ru и показывает пользователю подходящие статьи.

Плюс ко всему Маруся поселилась и на компьютере — пока только в справочном центре. Там она помогает с проблемами в Почте, но может и просто поболтать с пользователем. Для этого нужно нажать «Хватит» и можно общаться неограниченное время. А чтобы снова войти в режим помощи, достаточно сказать «Нужна помощь с Почтой», и Маруся покажет список частых проблем.

Маруся может быть техподдержкой и в своих родных приложениях, и в в приложениях Почты — в собственном разделе в настройках. Чтобы активировать режим помощи в них, достаточно сказать «Нужна помощь с Почтой» или «Помоги разобраться с Почтой».

Напомним, в конце января Mail.ru Group открыла предзаказ на «умную» колонку Капсула с поддержкой голосового помощника Маруся. Устройство поступит в продажу в первом квартале 2020 года по цене 6990 рублей.

