Почта Mail.ru обновила темы для пользователей с разными интересами

Почта Mail.ru добавила новые варианты дизайна фонов. В Почте появились заставки для любителей кино и компьютерных игр.

В дополнение к темам для фанатов саги «Звездные воины» и мультсериала «Рик и Морти», в почте появились фоны по мотивам игр CS GO и Warface. Их можно установить в настройках аккаунта. В каждой из тем предусмотрен виджет для быстрого перехода к страницам партнеров.

Темы выполнены в темных тонах, таким образом работать с почтой будет удобно и в вечернее или ночное время. При смене заставки, цвета остальных элементов почтового интерфейса подстраиваются под нее, чтобы рисунок на фоне не мешал чтению текста.

Изображения, которые используются для тем по мотивам фильмов или игр, эксклюзивно разрабатываются сервисом совместно с партнерами только для пользователей Почты Mail.ru.

В почте Mail.ru можно выбрать подходящий фон основной страницы из более чем 40 вариантов. Среди них обычные изображения, динамические (меняющиеся) заставки, а также интерактивные со встроенными виджетами — гороскопом или результатами футбольных матчей.

Напомним, в середине декабря Почта Mail.ru добавила в коллекцию дизайнерскую тему в честь запуска четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти». За первую неделю после появления, ее установили более 250 тысяч раз.

