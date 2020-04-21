Электронные пропуска обогнали Пасху по количеству интернет-запросов

Введение пропускного режима стало самой волнующей темой для интернет-пользователей. По данным Поиска Mail.ru, на прошлой неделе электронные пропуски обошли по числу запросов все остальные актуальные на данный момент темы. Ими интересовались вдвое чаще, чем обращением президента и почти в пять раз больше, чем темами, связанными с Православной Пасхой.

Больше 50% запросов о пропусках связаны с их оформлением — пользователи интересовались процедурой получения пропуска в смс-сообщении и на сайте mos.ru.

На втором месте, порядка 25%, запросы о пропусках для жителей Подмосковья. Также москвичей волнует, как происходит проверка пропусков и в каком случае документ могут аннулировать.

Пик запросов о цифровых пропусках пришелся на 13 апреля. 90% запросов поступило от жителей Москвы и Подмосковья.

Отметим, что с середины апреля Поиск Mail.ru тестирует новый механизм распознавания естественного языка. Сервис учится понимать обращения в форме «живого» диалога, чтобы иметь возможность быстрее дать пользователю необходимый объем информации.