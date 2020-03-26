Mail.ru Group выделит 1 млрд на поддержку среднего и малого бизнеса

В условиях распространения COVID-19, компания Mail.ru Group создала оперативный штаб помощи малому и среднему бизнесу, по которому эпидемия и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар.

Как сообщил в своем официальном обращении генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, компания выделит различные ресурсы на сумму 1 млрд рублей, которые пойдут на помощь:

1. Компаниям и предпринимателям в целом: ВКонтакте и Одноклассники удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса: в мобильных рекламных кабинетах;

2. Компаниям и предпринимателям, которые оказывают услуги дистанционно и на дому: сервис объявлений Юла открывает бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и вводит возможность бесплатного продвижения за бонусы;

3. Компаниям, которые вынуждены перевести процессы в онлайн: будет подготовлен бесплатный пакет услуг от платформы «Mail.ru для бизнеса»;

4. Ресторанному бизнесу: Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнеров, а ВКонтакте выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов;

5. Компаниям из сферы недвижимости: цифровое агентство недвижимости «33 Слона» откажется от своей доли в комиссии в пользу риелторов и агентств;

6. Компаниям, которые столкнулись с кадровыми проблемами: cервис по поиску работы и сотрудников Worki начислит бонусные рубли на аккаунты бизнесов, пострадавших от кризиса. Кроме того, сервис позволит продлить срок действия уже оплаченных услуг с возможностью использовать их позднее;

7. Водителям такси: агрегатор такси Ситимобил компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя — если причиной простоя было то, что водитель заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами. Кроме того, компания уже обеспечивает таксистов масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами.

В ближайшее время будут опубликованы конкретные инструкции по получению помощи средними и малыми компаниями.

«Mail.ru Group продолжит поддерживать пользователей, коллег и партнеров всеми доступными способами до полной победы общества над коронавирусом — и после нее», — заверил Борис Добродеев.

Напомним, Mail.ru Group, вместе с компанией Яндекс, вошли в альянс по борьбе с коронавирусом, созданный правительством РФ. Задачей альянса является обеспечение условий для оперативного тестирования населения.

Также Mail.ru Group открыла бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширила пакет бесплатных возможностей в Teambox, чтобы помочь малому и среднему бизнесу сократить затраты в случае вынужденного перехода на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса.