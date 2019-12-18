Mail.ru Group запускает единую платформу управления и обработки данных

Mail.ru Group запускает новый инфраструктурный продукт – единую платформу управления и обработки данных (DMP – Data Management Platform).

Решение работает на базе «твердых» идентификаторов (Universal ID), позволяет проводить онбординг и строить расширенное описание профиля аудиторных сегментов внутри платформы, бесшовно интегрированной с маркетинговыми инструментами интернет-холдинга. Это дает клиентам возможность, не привлекая других партнеров, работать с полным объемом данных без потерь при передаче и хранить сегменты в десятки раз дольше.

DMP объединяет ключевые решения и сервисы Mail.ru Group в области омниканального маркетинга и работы с аудиторией. Клиенты смогут хранить, обрабатывать и структурировать собственные обезличенные данные, а также активировать их в рекламных коммуникациях, повышая эффективность бизнеса и маркетинга. Техническая поддержка при работе с DMP происходит на стороне Mail.ru Group.

Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group:

«Качественная работа с обезличенными данными – основа эффективного управления бизнесом в целом и маркетингом в частности: от анализа рынка и формирования целевых сегментов до запуска рекламных кампаний и повышения лояльности клиентов. Data-driven подход позволяет принимать эффективные и обоснованные управленческие решения, необходимые для развития компании и выстраивания долгосрочной коммуникации с клиентами. Платформа управления данными стала ядром экосистемы маркетинговых инструментов Mail.ru Group и уникальным для рынка продуктом, который позволит компаниям управлять собственными данными в полном объеме без потери их качества и дольше использовать сформированные сегменты для решения бизнес-задач».

Платформа создана с возможностью бесшовной интеграции с маркетинговыми инструментами Mail.ru Group: с решениями в области предиктивной аналитики, Notify CRM, Social CRM, Performance Retail и другими. Выгрузка и передача данных вне проектов Mail.ru Group невозможна.

Рекламодатели могут формировать аффинитивные сегменты и добавлять их в обезличенном виде в myTarget или рекламный кабинет ВКонтакте для дальнейшего запуска персонализированных кросс-канальных кампаний. В DMP есть возможность автоматически адаптировать алгоритм Look-alike системы на основе дополнительных параметров обучающей выборки, что позволяет повысить точность формирования похожей аудитории. Исключение собственного сегмента из модели позволяет увеличить охват новой для бизнеса аудитории.

Напомним, провайдеры данных (DMP) могут предлагать собственные аудиторные сегменты рекламодателям myTarget с января 2017 года. Стоимость использования своих данных DMP определяет самостоятельно.

В феврале 2018 года в DMP-маркетплейсе myTarget и в системе гарантированных закупок рекламы стал доступен таргетинг по психотипам.