Mail.ru Group может продать долю в Esforce Сбербанку

Сбербанк может приобрести долю в Esforce – игровом холдинге, принадлежащем Mail.Ru Group.

Объявленная в июле прошлого года сделка по передаче 51% киберспортивного холдинга ESforce европейской Modern Pick сорвалась.

Одним из новых вариантов развития ESforce является создание совместного предприятия с участием Сбербанка, который проявляет активный интерес к активу. Однако есть и другие интересанты — Mail.ru Group предлагала приобрести ESforce банку ВТБ, МТС и «Газпрому».

Основатель киберспортивной компании Na’Vi и сервиса DreamTeam Александр Кохановский считает, что для развития ESforce главное — наличие инвестиций, «и совершенно неважно, кто будет давать эти деньги». Он подчеркнул, что приход любого крупного игрока на рынок киберспорта — это позитивное явление, к тому же «банки могли бы уже давно через этот рынок не только продвигать свои бренды и увеличивать лояльность, но и запускать нишевые продукты».

Напомним, Mail.Ru Group приобрела 100% ESforce, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире, за $100 млн в январе 2018 года.