Mail.ru Group и Бессмертный Полк помогут найти родственников неизвестных солдат

Со 2 мая в цифровом архиве проекта «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц Vision. Компьютерное зрение найдет одних и тех же людей среди всех загруженных снимков и даст возможность родственникам ветеранов отыскать фотографии с ними.

Mail.ru расширяет архив проекта и объединяет свои усилия с народным движением «Бессмертный Полк», который передаст собранные фотографии военных лет «Лицам Победы».

«Бессмертный Полк» также хранит фотографии неизвестных солдат. На сайте движения есть специальный раздел, куда загружаются фотографии участников войны, чьи имена владельцы снимков не знают, теперь проект «Лица Победы» поможет найти родственников этих героев.



«Лица Победы» — первый в мире цифровой архив времен войны, задействующий технологии машинного обучения. Благодаря проекту пользователи со всего мира смогут не только найти архивные снимки с членами своей семьи, но и пообщаться с владельцами фотографий. Оперативно связаться с другими пользователями можно через Почту Mail.ru, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

Напомним, проект «Лица Победы» стартовал в начале марта 2020 года. На первом этапе пользователи могли загрузить сохранившиеся у них фотографии времен войны с портретами родных и их сослуживцев.

