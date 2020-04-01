Mail.ru Group отложила старт продаж умной колонки Капсула

Компания Mail.ru Group отложила старт продаж своей умной колонки Капсула на второй квартал из-за «сложной эпидемиологической обстановки» в России и мире. Пока покупатели могут оформить предзаказ устройства на сайте.

Продажи Капсулы с голосовым помощником Марусей на борту должны были стартовать до конца первого квартала 2020 года, но этого не произошло. В компании надеятся, что колонка поступит в продажу в интернет-магазины и розницу уже летом. Близкий к Mail.ru Group источник утверждает, что основным партнером станет сеть «М.Видео». Устройство будет стоить 6990 рублей.

Напомним, о том, что Mail.ru Group, вслед за Яндексом, готовится представить умную колонку под управлением голосового помощника Маруси, стало известно в ноябре 2019 года.

Собственный голосовой помощник появился у Mail.ru летом прошлого года.

