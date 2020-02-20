Mail.ru Group обучит инженеров и системных администраторов Linux

Mail.ru Group отрыла набор на курс SRE Quest – практический квест инженера обеспечения доступности (Site Reliability Engineer) и системных администраторов Linux.

Во время обучения студенты освоят базу знаний, необходимую для работы инженером обеспечения доступности сервисов (SRE). Учащиеся попробуют различные инструменты операционной системы Linux, получат навыки «живой» эксплуатации проектов, узнают об особенностях взаимодействия «железа» и ОС, реализуют свою отказоустойчивую масштабируемую систему и научатся в режиме реального времени реагировать на проблемы.

Также эксперты Mail.ru Group расскажут, как происходит поддержка в реальных высоконагруженные проектах с многомиллионной аудиторией, включая Почту Mail.ru, Облако Mail.ru, Delivery Club, Юла, myTarget, MY.GAMES, Combo и других.

Курс рассчитан на студентов старших курсов, начиная с третьего курса бакалавриата, и выпускников вузов. Прохождение квеста и курса будет полностью бесплатным, однако студентов ждет непростой отбор на входе. Чтобы пройти отборочное тестирование, нужно зарегистрироваться на портале до 6 марта 2020 года.

Занятия будут проходить по вечерам в московском офисе IT-компании. По итогам обучения лучшие студенты смогут стать стажерами и сотрудниками Mail.ru Group.