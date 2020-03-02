Mail.ru Group анонсировала выход на Московскую биржу

Компания Mail.ru Group, одна из крупнейших интернет-компаний русскоязычного сегмента сети, объявила о том, что 26 февраля 2020 года Совет директоров одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже.

Планируется, что ГДР Mail.ru Group начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:

«Мы ориентируемся на публичные рынки и хотим быть доступными для всех инвесторов — в том числе для тех, кто работает на нашем основном рынке. Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу. Важно, что такой шаг может повысить потенциальную ликвидность наших бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы. Мы ожидаем, что после целевого листинга на Московской бирже нашей база инвесторов расширится, а компания будет включена в новые фондовые индексы».

Отметим, что с 2010 года расписки на акции Mail.ru Group торгуются на Лондонской бирже. По данным на октябрь 2019 года, в свободном обращении находится около 50%.

Российская компания Яндекс также торгуется на двух биржах: в 2011 году компания вышла на Nasdaq, а в 2014 году — на Московскую биржу.