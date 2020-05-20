Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению

Mail.ru Group открывает новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE. В Академии IT-специалисты смогут за полтора года освоить одну из трех специальностей — Data Scientist, Machine Learning Engineer или Data Engineer. Программа разработана экспертами из научного мира и индустрии, а также специалистами из Mail.ru Group.

Слушатели Академии больших данных MADE научатся разрабатывать модели машинного обучения для высоконагруженных сервисов, освоят прикладной анализ данных, обработку больших данных и естественного языка, компьютерное зрение и распознавание речи и другие области обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта. Слушатели курсов не только освоят теорию, но и будут решать реальные задачи проектов Mail.ru Group. Лучшим выпускникам предложат работу в компании.

Менторы и преподаватели Академии – эксперты Mail.ru Group и педагоги ведущих технических вузов. В этом году в преподавательский состав вошел Сергей Николенко, автор бестселлера «Глубокое обучение», создатель авторских курсов в СПбГУ, НИУ ВШЭ и Harbour.Space University. Также среди менторов и экспертов профессор-исследователь, заведующий центром глубинного обучения и байесовских методов НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров, руководитель группы машинного обучения Почты и Облака в Mail.ru Group Эдуард Тянтов и другие специалисты из ведущих IT-компаний и лучшие преподаватели российских вузов (НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, Сколтех, НИТУ «МИСиС»).

Обучение в Академии больших данных MADE стартует 7 сентября и продлится три семестра. Учеба будет занимать 15–20 часов в неделю. Заниматься можно очно на базе НИТУ «МИСиС» или дистанционно. Слушатели, выбравшие удаленный формат, смогут смотреть видеозаписи и трансляции лекций из любой точки мира.

В Академию смогут попасть те, кто успешно пройдет вступительный отбор. Заявки принимаются до 1 августа на сайте проекта. Со 2 по 23 августа претендентам предстоит справиться с онлайн-тестами по математике и программированию (потребуются знание высшей математики и навыки программирования на С++, Java или Python), принять участие в соревновании по машинному обучению и пройти онлайн-собеседование.

Напомним, Академия больших данных MADE была открыта в сентябре 2019 года. Она рассчитана на специалистов, у которых есть 1-3 года опыта работы и желание дополнить и систематизировать свои знания, быстрее вырасти в профессии или освоить новую. Обучение в Академии бесплатное, но участникам необходимо успешно пройти вступительные испытания.