Mail.ru Group интегрировала Марусю в часть своих медиапроектов

Mail.ru Group завершила интеграцию голосового помощника Маруси в часть медиапроектов компании.

Кроме Новостей Mail.ru, голосовой помощник внедрен в Спорт и Погоду Mail.ru. Теперь пользователи могут прослушать новостные материалы, узнать результаты матчей и уточнить, какая температура за окном. Также Маруся зачитывает новостную картину дня, которая обновляется в режиме реального времени и доступна в аудиоформате на всех трех проектах.

Чтение материалов проектов Новостей, Спорта и Погоды Mail.ru стало первым этапом интеграции голосового помощника в продукты компании. Маруся распознает подготовленный для нее текст, а затем синтезирует его в виде аудиодорожки. При этом она умеет определять контекст фраз и их смысловую нагрузку.

Благодаря обновлению, у пользователей появилась возможность прослушать полную новостную картину дня, формирующуюся в режиме реального времени.

Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group:

«В наших планах — интеграция голосового помощника с другими продуктами и сервисами компании. Новости, Спорт и Погода Mail.ru стали первыми такими продуктами неслучайно — на их страницы ежедневно заходят десятки миллионов пользователей. Синхронизация Маруси с медиапроектами создает для них дополнительный формат потребления контента, помимо привычного чтения текста».

Отметим также, что Mail.ru Group тестирует интеграцию голосового ассистента в свой почтовый сервис. В приложениях Почты на iOS и Android доступ к Марусе появился c декабря прошлого года.

Теперь команда сервиса научила Марусю консультировать пользователей по самым частым проблемам, связанным с Почтой: проблема с доступом, не приходят письма, как изменить пароль и так далее.