Mail.ru Group поддержит онлайн-образование НИУ ВШЭ и других российских вузов

В рамках программы поддержки дистанционного образования в России Mail.ru Group бесплатно предоставит Высшей школе экономики облачные решения Mail.ru Cloud Solutions и другие сервисы. Они обеспечат надежную и бесперебойную работу платформы онлайн-образования, которой пользуются студенты университета и ряда региональных вузов.

НИУ ВШЭ сможет перенести свою систему управления онлайн-курсами в облачную инфраструктуру Mail.ru Cloud Solutions. Компания предоставит серверные мощности, а также хранилище для видеолекций и другого образовательного контента. Это позволит масштабировать платформу «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ», а также обеспечить ее бесперебойную и безопасную работу даже в условиях высокой нагрузки.

НИУ ВШЭ в текущем семестре (март-июль 2020) открыл доступ к своей платформе для региональных вузов, находящихся на дистанционном формате обучения. Для прохождения доступны 76 онлайн-курсов, и их список будет расширяться. Сегодня курсы уже используют 24 вуза-сетевых партнера. На бесплатное подключение студентов к онлайн-курсам НИУ ВШЭ заявки подали 32 вуза.

Mail.ru Group и Вышка намерены развивать партнерство: планируется интеграция других IT-сервисов компании в работу НИУ ВШЭ, а также создание совместных образовательных и инфраструктурных проектов.

Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions:

«Mail.ru Group имеет двадцатилетний опыт разработки высоконагруженных сервисов. Мы решили поддержать НИУ ВШЭ в текущей ситуации нашими облачными решениями, чтобы платформа онлайн-обучения, которой пользуются сотни тысяч студентов, справлялась с нагрузками и работала без перебоев. В условиях тотального перехода образовательных учреждений на дистанционный формат работы это особенно актуально, и мы рады, что можем внести свой вклад».

Ранее Mail.ru Group представила комплекс мер, которые помогают школам и вузам быстро перейти на дистанционное обучение в период пандемии. Для удаленного обучения можно использовать бесплатные возможности соцсетей ВКонтакте и Одноклассники: сообщества, чаты, прямые трансляция, приложения и пр.

Также Mail.ru Group открыла бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширила пакет бесплатных возможностей в Teambox, чтобы помочь малому и среднему бизнесу сократить затраты в случае вынужденного перехода на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса.

