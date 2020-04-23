Выручка Mail.ru Group выросла на 14% в I квартале 2020 года

Оксана Мамчуева -
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Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась за январь — март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 14,3% и составила 22,3 млрд рублей. Об этом говорится в официальном финансовом отчете компании за первый квартал текущего года.

Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 4,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5,7 млрд рублей. 

Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group снизилась на 22,2%, до 2,2 млрд рублей. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2020 года компании составил 11,4 млрд рублей.

Выручка от рекламы Mail.ru Group в первом квартале возросла на 9,3% и составила 8,6 млрд рублей, а выручка холдинга от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) выросла на 10,6%, до 4,6 млрд рублей.

Доходы от многопользовательских онлайн-игр (MMO-игр) увеличились на 11,5% и достигли 7,2 млрд рублей. 

А выручка игрового направления Mail.ru Group (бренд MY.GAMES) в I квартале 2020 года выросла на 13% и составила 7,9 млрд рублей. В целом игровое подразделение принесло Mail.ru Group 35% от общей выручки за первый квартал.

В отчете также сообщается, что компания отзывает свой прогноз по росту выручки на 2020 год, из-за неопределенности по поводу влияния пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом, на бизнес:

«С учетом установившейся неопределенности мы считаем невозможным сохранить прогноз на 2020 год, который мы представили 26 февраля при публикации годовой отчетности. В данный момент мы не готовы представить четкий обновленный прогноз для компании на текущий год», — приводятся в отчете слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Однако компания по-прежнему ожидает, что в 2020 году она будет активно расти, хоть и с более низкой рентабельностью. По мнению Добродеева это произойдет из-за того, что в структуре выручки временно возрастает доля игрового сегмента.

При этом Mail.ru Group сохраняет планы по вторичному листингу на Московской бирже для повышения ликвидности и расширения присутствия на публичных рынках. Планируется, что размещение глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании начнется течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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