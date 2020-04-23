Выручка Mail.ru Group выросла на 14% в I квартале 2020 года

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась за январь — март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 14,3% и составила 22,3 млрд рублей. Об этом говорится в официальном финансовом отчете компании за первый квартал текущего года.

Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 4,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5,7 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group снизилась на 22,2%, до 2,2 млрд рублей. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2020 года компании составил 11,4 млрд рублей.

Выручка от рекламы Mail.ru Group в первом квартале возросла на 9,3% и составила 8,6 млрд рублей, а выручка холдинга от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) выросла на 10,6%, до 4,6 млрд рублей.

Доходы от многопользовательских онлайн-игр (MMO-игр) увеличились на 11,5% и достигли 7,2 млрд рублей.

А выручка игрового направления Mail.ru Group (бренд MY.GAMES) в I квартале 2020 года выросла на 13% и составила 7,9 млрд рублей. В целом игровое подразделение принесло Mail.ru Group 35% от общей выручки за первый квартал.

В отчете также сообщается, что компания отзывает свой прогноз по росту выручки на 2020 год, из-за неопределенности по поводу влияния пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом, на бизнес:

«С учетом установившейся неопределенности мы считаем невозможным сохранить прогноз на 2020 год, который мы представили 26 февраля при публикации годовой отчетности. В данный момент мы не готовы представить четкий обновленный прогноз для компании на текущий год», — приводятся в отчете слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Однако компания по-прежнему ожидает, что в 2020 году она будет активно расти, хоть и с более низкой рентабельностью. По мнению Добродеева это произойдет из-за того, что в структуре выручки временно возрастает доля игрового сегмента.

При этом Mail.ru Group сохраняет планы по вторичному листингу на Московской бирже для повышения ликвидности и расширения присутствия на публичных рынках. Планируется, что размещение глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании начнется течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.