Mail.ru Group запускает курс антикризисной перезагрузки для предпринимателей

Digital MBA от Mail.ru Group совместно с GeekBrains и ВКонтакте для бизнеса запускают Reload — платную образовательную программу антикризисной перезагрузки малого и среднего бизнеса. Она разработана для предпринимателей и руководителей офлайн-компаний, которые хотят обновить бизнес-модель и привести ее в соответствие с новыми условиями на рынке.

Reload предполагает индивидуальную проработку кейса каждого участника экспертами программы. За два месяца обучения в режиме онлайн участники курса смогут перенять опыт экспертов и применить его на практике, а также получат рекомендации по решению своих задач. В результате они поймут, куда двигаться дальше, разработают новую бизнес-модель и пошаговый антикризисный план действий, освоят инструменты для запуска и развития бизнеса, в том числе инструменты ВКонтакте для бизнеса.

Эксперты программы — практикующие специалисты и предприниматели, эксперты курса Digital MBA от Mail.ru Group и образовательного портала GeekBrains: Сергей Негодяев (директор ФРИИ по работе с портфельными компаниями), Иван Замесин (тренер курсов по Customer Development и основатель сервиса подбора терапевтов «Мета»), Леонид Валь (ведущий тренер-методолог по Solution Selling), Роман Кумар Виас (основатель агентства Qmarketing и совладелец компании Qlean), Ольга Демидова (директор программы Digital MBA в Mail.ru Group).

«В сегодняшней ситуации предпринимателям необходимо быстро перестроиться: оптимизировать бизнес, найти новую работающую бизнес-модель и проработать собственное состояние, чтобы были силы, мотивация и энергия двигаться дальше. Аналогов курса на рынке пока не существует. Работающие практические инструменты и экспертная поддержка помогут оставаться предпринимателям эффективными даже в сегодняшних условиях», — комментирует Ольга Демидова, директор программы Digital MBA в Mail.ru Group.

Старт первого потока — 25 мая, обучение платное. Узнать подробности и записаться на курс можно здесь. Оставившие заявку на курс получат доступ к бесплатным вебинарам, в рамках которых опытом поделятся предприниматели, создавшие бизнес-модели, успешные в кризис.

Напомним, ранее образовательный портал GeekBrains представил новую линейку образовательных продуктов по фрилансу. Обучение доступно по направлениям: SMM-менеджер, верстальщик, веб-мастер WordPress, тестировщик веб-приложений, Android- и iOS-разработчик, дизайнер, frontend-разработчик.