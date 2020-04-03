СП Mail.ru Group и Сбербанка получит контроль в сервисе экспресс-доставки «Самокат»

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и еды объявило о подписании обязывающей документации по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат». Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 года, после одобрения ФАС России. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%.

Совместное предприятие получит контроль в «Самокате», выкупив доли финансовых инвесторов проекта. Основатели и менеджмент сервиса останутся совладельцами компании, сохранив за собой миноритарные пакеты.

«Самокат» — это сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15–30 минут. Доставка осуществляется из магазинов-складов, которые предназначены исключительно для обслуживания заказов, сделанных через мобильное приложение.

Сейчас сервис управляет 140 складами в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет более 600 000 заказов в месяц. Доставка полностью бесплатная.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:

«Приобретение лидирующего российского игрока на этом рынке соответствует нашей стратегии. Еще в самом начале переговоров мы были убеждены, что массовая экспресс-доставка продуктов питания полностью изменит привычные россиянам модели потребления и покупок. Распространение вируса заставило людей менять привычки гораздо быстрее, чем ожидалось: Москва и Санкт-Петербург временно перешли на режим самоизоляции граждан. Мы сделаем все, чтобы обеспечить быстрой бесконтактной доставкой продуктов и товаров всех, кто в ней нуждается».

«Самокат» будет тесно связан с экосистемами Cбербанка и Mail.ru Group. Компания получит возможность использовать технологические и операционные наработки партнеров, а также интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы. Сервис уже сотрудничает с Delivery Club, обеспечивая доставку продуктов и нужных бытовых мелочей пользователям.

Напомним, Mail.Ru Group и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия в середине июля 2019 года. Стороны договорились о создании платформы O2O-сервисов в сфере онлайн-заказа еды и транспорта.