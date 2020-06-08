Mail.ru Group может стать совладельцем SkillFactory

Mail.ru Group получила в залог долю в платформе SkillFactory и может стать ее совладельцем.

Весь образовательный проект оценивается экспертами в сумму около 2 млрд рублей. Сооснователь компании Александр Ерошкин, чья доля оказалась в залоге у Mail.ru Group, подтвердил, что SkillFactory привлекает инвестиции, однако отказался раскрывать детали, сославшись на соглашение с холдингом.

Проект SkillFactory работает с 2016 года и специализируется на обучении в сфере Data Science, Big Data, программирования и разработки. По словам Ерошкина, выручка платформы в 2019 году составила 185 млн рублей. Проект уже сотрудничал с Mail.ru Group, заключив с ней и НИТУ «МИСиС» соглашение о создании совместной онлайн-магистратуры по Data Science.

Отметим, что Mail.ru Group уже несколько лет инвестирует в образовательные проекты. Компании принадлежат контрольные доли в онлайн-университетах GeekBrains и Skillbox, приобретенные в 2016 и 2019 годах соответственно.