Mail.ru Group вошла в топ-3 европейских издателей наиболее доходных приложений

Компания Mail.ru Group вошла в топ-3 европейских издателей мобильных приложений с наибольшими доходами за 2019 год по данным исследовательской компании App Annie. При этом Mail.ru Group — единственный издатель в первой десятке, базирующийся в России.

По сравнению с 2018 годом компания поднялась в списке на две строчки — с пятого до третьего места. Четвертое место в списке самых доходных издателей мобильных приложений Mail.ru Group заняла по итогам первой половины 2019 года.

Существенное влияние на рост в показателях рейтинга Mail.ru Group обеспечили игры. В середине 2019 года все игровые активы группы были объединены под единым глобальным брендом MY.GAMES, последовательно усиливающим свое присутствие на зарубежных рынках. Уже более 90% аудитории мобильных игровых проектов Mail.ru Group находится за пределами России.

Отметим, что Mail.ru Group планомерно наращивает долю игровой выручки, полученной за рубежом: в третьем квартале 2019 года она достигла 69% от всей выручки игрового направления. К концу 2022 года компания планирует увеличить эту долю до 80%.