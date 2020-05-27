Mail.ru Group оставит сотрудников на удаленке до осени

Сотрудники Mail.ru Group продолжат работу в дистанционном режиме минимум до 1 сентября. Об этом сообщил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев в письме сотрудникам компании.

Как пишет Добродеев, «сдвигать сроки каждый раз на пару недель достаточно утомительно для всех», поэтому он предложил взять время с запасом и работать в прежнем режиме до конца лета. Топ-менеджер также разрешил сотрудникам при соблюдении некоторых условий на этот период переехать в другой город или отправиться за границу. Но при условии, что у сотрудников «на новом месте не отвалится интернет и будет отлично ловить телефон» и что в рабочее время по мск они будут на связи.

При этом компания готовится частично открыть офисы в Москве и Петербурге для тех, «кому совсем уже невмоготу». В офис будет одновременно допускаться лимитированное количество сотрудников. Кроме того, каждый сотрудник, приходя в офис, должен будет сдать экспресс-тест на коронавирус в специально созданной для этого лаборатории, результаты которого станут известны примерно через два часа. Тест нужно будет сдавать каждые три дня.

Напомним, Mail.ru Group из-за угрозы распространения COVID-19 перевела своих сотрудников на удаленную работу в середине марта. Первоначально планировалось, что сотрудники будут работать удаленно до 31 марта.