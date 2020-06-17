Mail.ru Group представила единую учетную запись VK Connect

Заходить в сервисы Mail.ru Group можно будет с помощью единой учетной записи VK Connect. Она создана на базе технологий ВКонтакте, но использовать ее можно и без профиля в соцсети.
Благодаря VK Connect не придется запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации.
Уже сейчас единая учетная запись работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника Маруся. Чтобы авторизоваться в них, хватит одного касания — достаточно выбрать вход через VK Connect. Вскоре единая учетная запись объединит ключевые сервисы экосистемы Mail.ru Group: почту Mail.ru, Ситимобил, Юлу и другие. В будущем планируется подключать к сервису и внешних партнеров.
VK Connect объединяет все настройки учетной записи в едином личном кабинете, благодаря чему пользователям будет удобнее и проще:
- Заполнять и обновлять информацию о себе
- Оплачивать товары и услуги
- Управлять платными подписками
- Контролировать безопасность данных и доступ к сервисам
Личный кабинет уже доступен ВКонтакте, а также появится в других сервисах, где есть вход через единую учетную запись.
Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:
«Впервые мы добавили вход на внешние сайты через ВКонтакте еще в 2010 году. Сегодня это один из ключевых способов авторизации на большинстве ресурсов в рунете для 35 миллионов пользователей. VK Connect выводит наши технологии на новый уровень. Мы выходим за рамки платформы ВКонтакте и объединяемся с другими сервисами Mail.ru Group, чтобы сделать процесс авторизации максимально удобным и безопасным для большинства пользователей рунета».
VK Connect является одним из ключевых элементов VK SuperAppKit — набора средств разработки, который объединяет сервисы ВКонтакте и Mail.ru Group в единой экосистеме. Помимо VK Connect в него входят и другие фундаментальные проекты: платформа для разработчиков VK Mini Apps, программа лояльности Сombo, голосовые технологии Маруси и платежная система VK Pay.
вк конец……………………..
Я не хочу! Как это закрыть?! Кнопка «Продолжить», чтоб со всем согласиться … Гузеевой ругаться на вас нет
как отказаться?
Мы классно тут САМИ придумали — нажми «Я — терпила», чтобы продолжить пользоваться сайтом и заодно чикиниться ВЕЗДЕ. Какая свобода или мнение?! Это русский сайт, мальчик! Мы тут пригретые, а ты — не наш близкий — значит никто
Наверное, возможности отказаться не предусмотрено! Надо же явки и пароли пользователей собирать)
Здравствуй, ФБ!
Как отказаться?
Как от этого говна отказаться?!
Как можно за день угробить социальную сеть , VK Connect знает ответ !!! Позорище !
Невозможно перейти в настройки и удалить страницу — этот попап блокирует всю страницу
Вы можете удалить свою страничку через VK.API.