Mail.ru Group представила единую учетную запись VK Connect

Заходить в сервисы Mail.ru Group можно будет с помощью единой учетной записи VK Connect. Она создана на базе технологий ВКонтакте, но использовать ее можно и без профиля в соцсети.

Благодаря VK Connect не придется запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации.

Уже сейчас единая учетная запись работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника Маруся. Чтобы авторизоваться в них, хватит одного касания — достаточно выбрать вход через VK Connect. Вскоре единая учетная запись объединит ключевые сервисы экосистемы Mail.ru Group: почту Mail.ru, Ситимобил, Юлу и другие. В будущем планируется подключать к сервису и внешних партнеров.

VK Connect объединяет все настройки учетной записи в едином личном кабинете, благодаря чему пользователям будет удобнее и проще:

Заполнять и обновлять информацию о себе



Оплачивать товары и услуги



Управлять платными подписками

Контролировать безопасность данных и доступ к сервисам



Личный кабинет уже доступен ВКонтакте, а также появится в других сервисах, где есть вход через единую учетную запись.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«Впервые мы добавили вход на внешние сайты через ВКонтакте еще в 2010 году. Сегодня это один из ключевых способов авторизации на большинстве ресурсов в рунете для 35 миллионов пользователей. VK Connect выводит наши технологии на новый уровень. Мы выходим за рамки платформы ВКонтакте и объединяемся с другими сервисами Mail.ru Group, чтобы сделать процесс авторизации максимально удобным и безопасным для большинства пользователей рунета».

VK Connect является одним из ключевых элементов VK SuperAppKit — набора средств разработки, который объединяет сервисы ВКонтакте и Mail.ru Group в единой экосистеме. Помимо VK Connect в него входят и другие фундаментальные проекты: платформа для разработчиков VK Mini Apps, программа лояльности Сombo, голосовые технологии Маруси и платежная система VK Pay.