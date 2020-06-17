Mail.ru Group представила единую учетную запись VK Connect

Оксана Мамчуева -
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Заходить в сервисы Mail.ru Group можно будет с помощью единой учетной записи VK Connect. Она создана на базе технологий ВКонтакте, но использовать ее можно и без профиля в соцсети.

Благодаря VK Connect не придется запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации. 

Уже сейчас единая учетная запись работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника Маруся. Чтобы авторизоваться в них, хватит одного касания — достаточно выбрать вход через VK Connect. Вскоре единая учетная запись объединит ключевые сервисы экосистемы Mail.ru Group: почту Mail.ru, Ситимобил, Юлу и другие. В будущем планируется подключать к сервису и внешних партнеров.

VK Connect объединяет все настройки учетной записи в едином личном кабинете, благодаря чему пользователям будет удобнее и проще: 

  • Заполнять и обновлять информацию о себе
  • Оплачивать товары и услуги
  • Управлять платными подписками 
  • Контролировать безопасность данных и доступ к сервисам

Личный кабинет уже доступен ВКонтакте, а также появится в других сервисах, где есть вход через единую учетную запись. 

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«Впервые мы добавили вход на внешние сайты через ВКонтакте еще в 2010 году. Сегодня это один из ключевых способов авторизации на большинстве ресурсов в рунете для 35 миллионов пользователей. VK Connect выводит наши технологии на новый уровень. Мы выходим за рамки платформы ВКонтакте и объединяемся с другими сервисами Mail.ru Group, чтобы сделать процесс авторизации максимально удобным и безопасным для большинства пользователей рунета». 

VK Connect является одним из ключевых элементов VK SuperAppKit — набора средств разработки, который объединяет сервисы ВКонтакте и Mail.ru Group в единой экосистеме. Помимо VK Connect в него входят и другие фундаментальные проекты: платформа для разработчиков VK Mini Apps, программа лояльности Сombo, голосовые технологии Маруси и платежная система VK Pay.

ИСТОЧНИКCorp.mail.ru
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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паша
Гость
паша

вк конец……………………..

Голос за18Голос против  Ответить
5 часов назад
Другой Паша
Гость
Другой Паша

Я не хочу! Как это закрыть?! Кнопка «Продолжить», чтоб со всем согласиться … Гузеевой ругаться на вас нет

Голос за22Голос против  Ответить
5 часов назад
ола
Гость
ола

как отказаться?

Голос за25Голос против  Ответить
4 часов назад
Другой Паша
Гость
Другой Паша

Мы классно тут САМИ придумали — нажми «Я — терпила», чтобы продолжить пользоваться сайтом и заодно чикиниться ВЕЗДЕ. Какая свобода или мнение?! Это русский сайт, мальчик! Мы тут пригретые, а ты — не наш близкий — значит никто

Голос за10Голос против  Ответить
4 часов назад
Эндрю
Гость
Эндрю

Наверное, возможности отказаться не предусмотрено! Надо же явки и пароли пользователей собирать)

Голос за9Голос против  Ответить
4 часов назад
Андрей
Гость
Андрей

Здравствуй, ФБ!

Голос за7Голос против  Ответить
4 часов назад
Иван
Гость
Иван

Как отказаться?

Голос за8Голос против  Ответить
4 часов назад
Андрей
Гость
Андрей

Как от этого говна отказаться?!

Голос за12Голос против  Ответить
4 часов назад
Иван Драго
Гость
Иван Драго

Как можно за день угробить социальную сеть , VK Connect знает ответ !!! Позорище !

Голос за14Голос против  Ответить
3 часов назад
mailru_gavno
Гость
mailru_gavno

Невозможно перейти в настройки и удалить страницу — этот попап блокирует всю страницу

Голос за5Голос против  Ответить
3 часов назад
Sergey
Гость
Sergey

Вы можете удалить свою страничку через VK.API.

Голос за0Голос против  Ответить
1 час назад