Mail.ru Group переводит сотрудников на удаленную работу

Оксана Мамчуева -
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Компания Mail.ru Group из-за угрозы распространения COVID-19 решила перевести своих сотрудников на удаленную работу и временно закрыть столовую, тренажерный зал и другие сопутствующие помещения в головном офисе. Как сообщили в пресс-службе компании, сотрудники будут работать удаленно до 31 марта.

Каждый из сотрудников получит индивидуальные промокоды на доставку продуктов в Delivery Club, а сотрудники, которые вынуждены остаться работать в здании, смогут бесплатно ездить на работу и домой в такси «Ситимобил». 

«Офис продолжит работать для тех, кто не может выполнять свои обязанности издалека, но столовая, ресторан, спортивный зал, салон красоты, кофейни, химчистка, фреш-бар, а также кабинеты массажиста и психолога закроются»,— добавили в Mail.ru Group.

Отметим, что ранее о переводе части сотрудников на работу из дома сообщила компания Яндекс.

Компания Google также отменила свои офлайн-конференции – I/O 2020, Webmaster Conferences и Cloud Next, и рекомендовала всем своим сотрудникам работать из дома.

ИСТОЧНИККоммерсант
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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