Mail.ru Group и Ростелеком научили Марусю управлять умным домом и онлайн-кинотеатром

Mail.ru Group и Ростелеком объявили о стратегическом партнерстве. Теперь голосовой ассистент Маруся поддерживает управление цифровыми сервисами Ростелекома — системой «Умный дом» и онлайн-кинотеатром Wink. Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом Маруся можно будет купить в розничной сети оператора.

С помощью Маруси пользователи смогут голосом управлять облачным сервисом «Умный дом»: домашним и внешним видеонаблюдением, датчиками безопасности, розетками, лампочками, бытовой техникой и другими устройствами. Например, Марусю можно попросить сделать теплее, зажечь свет или выключить утюг.

Кроме того, Маруся поддерживает управление сервисом Wink: ассистент может по команде пользователя включить любой канал, изменить громкость, найти нужное кино или мультфильм и так далее.

Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group:

«Пользователям важнее всего, чтобы все системы умного дома были тесно связаны между собой и были просты в управлении. Поэтому они предпочитают комплексные продукты с широким набором возможностей и единым управлением — именно такие, какие предлагает Ростелеком».

Сейчас голосовое управление доступно при использовании приставок Wink IPTV и Wink+. На следующих этапах давать голосовые команды можно будет при использовании приложений Wink в Smart TV, Android TV и Apple TV.

Напомним, Mail.ru Group открыла продажи своей умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом Маруся в апреле текущего года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через ВКонтакте и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности.

Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом ВКонтакте — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей.