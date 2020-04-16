Mail.ru Group проведет соревнование для разработчиков ботов на базе ICQ New

Mail.ru Group предложила программистам создать своего бота на базе мессенджера ICQ New и выставить его на конкурс.

Платформой для разработки ботов станет ICQ New Bot API. Всего предусмотрено две номинации — «самый технологичный» и «самый популярный» бот. Победители этих номинаций выиграют смартфоны iPhone 11 Pro на 256 GB.

Самого совершенного с технической стороны бота выберут эксперты Mail.ru, оценивая креативность, уровень логической проработанности бота и используемые в нем технологии. Самый востребованный бот будет определен по популярности среди пользователей. Ключевое требование — боты должны работать без сбоев и отвечать на команды без задержек.

Еще 40 участников, занявших места от второго и ниже, получат промокоды на 5 тысяч рублей на использование веб-сервисов Mail.ru Cloud Solutions.

Принять участие в соревновании может любой разработчик старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке и отправить в чат своего бота.

Статистика использования ботов открыта и будет размещена по ссылке. Разработчики смогут оценить свои шансы на победу, сравнив популярность своих ботов с остальными.

Соревнование продлится с 16 апреля по 15 мая включительно, объявление результатов и вручение призов состоится 21 мая.

Напомним, Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ в начале апреля. Обновленное название мессенджера — ICQ New. Компания позиционирует его как первый AI-мессенджер, ключевые функции которого базируются на технологиях искусственного интеллекта.

