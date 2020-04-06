Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Компания Mail.ru Group анонсировала запуск первого AI-мессенджера, ключевые функции которого базируются на технологиях искусственного интеллекта. Его основой стала легендарная ICQ, обновленное название мессенджера — ICQ New.

В ICQ New сделан особый акцент на функциях для группового общения, в мессенджере можно совершать групповые звонки до 30 человек, а также создавать чаты на десятки тысяч собеседников. Помимо полного обновления внутренних систем, сервис получил новый интерфейс и визуальный стиль.

В новой иконке сохранена метафора цветка, однако он стал более минималистичным. Также был выбран новый зеленый цвет, более яркий и сочный. Знаменитая ромашка лишилась красного лепестка: ведь временного «офлайна», который он символизировал, в современных мессенджерах не бывает — люди не расстаются со смартфонами и постоянно на связи.

Одна из функций ICQ New — система быстрых ответов Smart Reply, созданная при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть подсказывает пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров, исходя из контекста диалога. Если же человек набирает сообщение самостоятельно, мессенджер предложит варианты замены слова, фразы или эмодзи на выразительный стикер.

Кроме того, ICQ New умеет автоматически расшифровывать голосовые сообщения. Превращать аудио в текст позволяют алгоритмы распознавания речи, разработанные экспертами MRG Tech Lab.

В ICQ New есть платформа для создания ботов: программисты смогут автоматизировать свою работу или поучаствовать в развитии сервиса, добавив полезные функции для других пользователей.

Также в мессенджере предусмотрены индивидуальные настройки для тех, кто много внимания уделяет конфиденциальности и защите личной информации. Пользователь может запретить звонить ему и добавлять его в группы. Номер телефона пользователя скрыт от незнакомых людей, даже если они состоят в одной группе. Для дополнительной защиты в ICQ New можно включить PIN-код, который нужно вводить при открытии приложения.

Напомним, бесплатный кроссплатформенный мессенджер ICQ вошел в состав Mail.ru Group в 2010 году. Последний раз мессенджер получил обновление мобильных версий в 2016 году, когда ICQ официально исполнилось 20 лет. В обновлениях появились новые виды лайвчатов с дополнительными настройками, а также глобальный поиск по чатам.

