Mail.ru Group инвестирует 200 млн рублей в кампанию #ИграемДома

С 23 марта MY.GAMES, ВКонтакте и Одноклассники, входящие в Mail.ru Group, запускают кампанию #ИграемДома, напоминающую о важности пребывания дома для снижения темпов распространения коронавируса в России. В рамках инициативы площадки выделяют ресурсы на общую сумму, эквивалентную 200 млн рублей.

В ходе кампании все 60 млн российских геймеров получат доступ к специальным ежедневным бонусам и наградам сразу в десятках игр на платформах Mail.ru Group. Помимо внутриигровых наград площадки подарят участникам акции #ИграемДома 600 смартфонов iPhone 11. Бесплатную доставку устройств победителям обеспечит AliExpress Россия.

Призовой фонд будет распределен между тремя платформами, при этом игроки смогут самостоятельно выбрать наиболее интересный для них проект. Число игр-участников постоянно растет и будет обновляться.

Разработчики игр, участвующих в кампании, получат бесплатное продвижение с многомиллионным охватом на аудиторию социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте, а также через маркетинговые каналы MY.GAMES. Благодаря этому миллионы жителей России не только еще раз получат напоминание о важности мер профилактики коронавируса, но и смогут приятно провести время дома за любимыми играми, получая подарки в знак признательности и поддержки их решения о самоизоляции.

Узнать больше о подарках в рамках кампании #ИграемДома можно на специальных страницах MY.GAMES, ВКонтакте и Одноклассниках.

Напомним, на прошлой неделе Mail.ru Group предложила новым пользователям трехмесячную подписку на свое музыкальное приложение всего за 1 рубль.

