В течение года Mail.ru Group интегрирует Марусю во все свои сервисы

Голосовой помощник Маруся будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки.

Как следует из сообщения интернет-холдинга, интеграция с сервисами Mail.ru Group произойдет в течение 2020 года. Голосовой помощник компании также будет использован при развертывании сервисов интернета вещей.

Напомним, в конце января Mail.ru Group открыла предзаказ на «умную» колонку Капсула с поддержкой голосового помощника Маруся. Устройство поступит в продажу в первом квартале 2020 года по цене 6,99 тысячи рублей.

Ожидается, что колонка позволит владельцу совершать онлайн-звонки, слушать музыку из плейлиста ВКонтакте и работать с пластиковыми RFID-картами. Она также сможет рассказать последние новости, рассчитать время в пути до работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы. Согласно сообщению компании, в настоящее время Маруся обладает более чем 60 навыками.

В начале февраля Mail.ru Group завершила интеграцию голосового помощника Маруси в часть медиапроектов компании. Кроме Новостей Mail.ru, голосовой помощник внедрен в Спорт и Погоду Mail.ru.