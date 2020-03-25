Mail.ru фиксирует рекордный интерес к своим сервисам из-за карантина

В Mail.ru Group отмечают взрывной рост числа скачиваний и установок мобильных приложений Почты и Облака. Приложение Почты Mail.ru взлетело на 7 место по скачиваниям в App Store, обогнав WhatsApp и другие почтовые сервисы. За прошедшую неделю количество установок приложения Почты Mail.ru выросло более чем на 40%, Облака — на 15%.

Почта Mail.ru вошла в топ-10 самых скачиваемых приложений в App Store. Это единственный почтовый сервис в топе по числу скачиваний. Из приложений для онлайн-общения в топ также вошли Skype, Zoom, Whatsapp и Telegram.

В компании объясняют массовые установки резким сокращением рабочих и личных контактов пользователей в офлайне, из-за распространения коронавируса.

«Почта и Облако, как самые привычные и понятные цифровые продукты для решения рабочих и бытовых вопросов, в этот период часто становятся ключевыми инструментами для пользователей», — прокомментировал Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.ru.

На фоне карантина также вдвое увеличилось число скачиваний приложения «Все аптеки» — сервиса для поиска и онлайн-бронирования лекарств. В ближайшее время Mail.ru планирует запуск доставки безрецептурных препаратов, заказанных через приложение или сайте «Всех аптек».