Mail.ru Group начала продажи Капсулы

Mail.ru Group открывает продажи Капсулы — умной колонки с голосовым ассистентом Марусей. Ограниченная серия появится в продаже уже сегодня, 22 апреля 2020 года. Заказ можно оформить на странице продукта, а также в магазинах партнеров.

Продажи ограниченной серии Капсулы начались в онлайн-формате. Приобрести Капсулу можно у крупнейших онлайн-ритейлеров AliExpress и Ozon, а также в интернет-магазинах М.Видео, Связного, Ростелекома, МегаФона.

Капсула стоит 7990 рублей, плюс все покупатели получают в подарок шесть месяцев подписки на музыку ВКонтакте. Для всех, кто оформил предзаказ на сайте Капсулы до 21 апреля 2020 года, стоимость колонки составит 6990 рублей.

Капсула — первая умная колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать онлайн-звонки. Пользователь с аккаунтом ВКонтакте сможет звонить всем, кто есть в его списке друзей в социальной сети.

Также Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом ВКонтакте — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей. Кроме того, Маруся умеет подбирать музыку: нейросеть для рекомендаций обучена на огромном массиве данных о прослушиваниях в крупнейшей социальной сети.

Капсула умеет решать самые разнообразные задачи: найдет нужную информацию в интернете, подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа и ж/д-билетов, скажет какие фильмы идут в кино, расскажет забавный факт или цитату дня. Также колонка интегрирована с системами умного дома: с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group в создании технологий для умного дома стали Ростелеком и Redmond.

Напомним, продажи Капсулы с голосовым помощником Марусей на борту должны были стартовать до конца первого квартала 2020 года, но этого не произошло. Mail.ru Group отложила старт продаж устройства на второй квартал из-за «сложной эпидемиологической обстановки» в России и мире.

В компании надеются, что многим пользователям Капсула поможет пережить изоляцию — скрасить одиночество или, наоборот, занять детей, чтобы иметь возможность поработать.

